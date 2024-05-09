Infortunio di calciatore

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Infortunio di calciatore' è 'Autogol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOGOL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Infortunio di calciatore" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infortunio di calciatore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Autogol? Un autogol è un errore di un calciatore durante una partita, che porta involontariamente alla rete della propria squadra. Questo accade quando un giocatore devia il pallone nella propria porta, causando un punto per l'avversario. Spesso si verifica sotto pressione o in situazioni di confusione, e può influenzare significativamente l'andamento della partita. La sua natura accidentale lo rende un evento spiacevole per chi lo commette, ma anche un rischio reale in campo.

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Infortunio di calciatore nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Autogol

Questa pagina è dedicata alla definizione "Infortunio di calciatore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infortunio di calciatore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Autogol:

A Ancona U Udine T Torino O Otranto G Genova O Otranto L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infortunio di calciatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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