Jonathan ex giocatore francese di Roma e Cagliari

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Jonathan ex giocatore francese di Roma e Cagliari' è 'Zebina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZEBINA

Perché la soluzione è Zebina? Zebina è stato un calciatore francese noto per la sua carriera in Italia, dove ha militato in squadre come Roma e Cagliari. Nato in Francia, si è distinto per la sua versatilità difensiva e le capacità di copertura sulle corsie laterali. La sua esperienza nei club italiani ha contribuito a consolidare il suo ruolo come difensore affidabile e tatticamente intelligente. La sua presenza in campo ha lasciato un segno importante nelle formazioni in cui ha giocato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Jonathan ex giocatore francese di Roma e Cagliari". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Jonathan ex giocatore francese di Roma e Cagliari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Zebina

La definizione "Jonathan ex giocatore francese di Roma e Cagliari" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Jonathan ex giocatore francese di Roma e Cagliari" conferma che la soluzione 'Zebina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Zebina

Z Zara E Empoli B Bologna I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Jonathan ex giocatore francese di Roma e Cagliari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zebina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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