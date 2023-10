Vi si può cadere dalla padella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si può cadere dalla padella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : BRACE

Significato/Curiosita : Vi si puo cadere dalla padella

Immediata da liquido o solido a vapore. per esempio, lasciar cadere un cubetto di ghiaccio in una padella d'olio bollente provoca il passaggio diretto da ghiaccio... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi brace (disambigua). questa voce sull'argomento chimica è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

