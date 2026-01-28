Cospargere di olio una padella

Home / Soluzioni Cruciverba / Cospargere di olio una padella

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cospargere di olio una padella' è 'Ungere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNGERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cospargere di olio una padella" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cospargere di olio una padella". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ungere? Quando si prepara una padella per cucinare, spesso si applica un sottile strato di olio per evitare che il cibo si attacchi. Questo gesto è chiamato ungere, ed è fondamentale per facilitare la cottura e mantenere la padella in buone condizioni. Ungere permette di distribuire uniformemente l'olio, migliorando il risultato finale e prevenendo eventuali bruciature.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cospargere di olio una padella nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ungere

Quando la definizione "Cospargere di olio una padella" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cospargere di olio una padella" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ungere:

U Udine N Napoli G Genova E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cospargere di olio una padella" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Spalmare olio o pomateLubrificarePietanza che richiede olio e padellaPietanze che richiedono olio e padellaCuocere in padella con olio, aglio e prezzemoloIl solito senza olioL olio per gli inglesi