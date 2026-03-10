La stagione che fa cadere le foglie

SOLUZIONE: AUTUNNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La stagione che fa cadere le foglie" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stagione che fa cadere le foglie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Autunno? Quando le temperature iniziano a scendere e il cielo si copre di nubi, si avvicina un periodo dell'anno caratterizzato da foglie che cambiano colore e si distaccano dagli alberi. Questo periodo segna il passaggio tra l'estate calda e l'inverno freddo, portando con sé giornate più corte e un clima più fresco. Durante questa stagione, molti frutti maturano e si raccolgono, mentre gli alberi si preparano al riposo invernale. È un momento di cambiamento e di riflessione sulla natura.

Se la definizione "La stagione che fa cadere le foglie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stagione che fa cadere le foglie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Autunno:

A Ancona U Udine T Torino U Udine N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stagione che fa cadere le foglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

