Cadere in deliquio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cadere in deliquio' è 'Svenire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SVENIRE

Perché la soluzione è Svenire? Svenire è un episodio improvviso in cui si perde temporaneamente coscienza a causa di un calo repentino della pressione sanguigna o di una diminuzione dell'apporto di sangue al cervello. Questa condizione può essere provocata da vari fattori, come stress intenso, dolore, febbre o disidratazione. Quando si sviene, il corpo si abbassa senza controllo, rendendo necessario un intervento rapido per ristabilire le funzioni vitali. È importante riconoscere i segnali precursori e agire prontamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cadere in deliquio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Cadere in deliquio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Svenire

Per risolvere la definizione "Cadere in deliquio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cadere in deliquio" conferma che la soluzione 'Svenire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Svenire

S Savona V Venezia E Empoli N Napoli I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cadere in deliquio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Svenire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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