Proteine presenti nel plasma sanguigno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proteine presenti nel plasma sanguigno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : ALBUMINE

Significato/Curiosita : Proteine presenti nel plasma sanguigno

Le proteine di fase acuta sono proteine presenti nel plasma sanguigno la cui concentrazione aumenta (proteine positive di fase acuta) o diminuisce (proteine... Famiglia dell'albumina sono idrosolubili, moderatamente solubili in soluzioni saline concentrate e subiscono denaturazione termica. le albumine si trovano... ipoproteinemia ipoproteinemìa s. f. comp. di ipo- e proteinemia. – In medicina, basso contenuto delle proteine totali (albumine, globuline, fibrinogeno) nel sangue, che si verifica, fra l’altro, in malattie del fegato o dei reni, in anemie, nelle ustioni ...Da Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

