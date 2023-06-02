Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo

Home / Soluzioni Cruciverba / Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo' è 'Albumina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALBUMINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Albumina? L'albumina è una proteina presente nel plasma sanguigno e nella chiara d'uovo. Essa svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della pressione osmotica del sangue, contribuendo a regolare il bilancio dei liquidi tra i vari compartimenti corporei. Inoltre, l'albumina trasporta diverse sostanze, come ormoni, vitamine e farmaci, facilitando il loro utilizzo e metabolismo. La sua presenza nel plasma è essenziale per la salute generale, mentre nella chiara d'uovo aiuta a nutrire e proteggere l'embrione in sviluppo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Albumina

Questa pagina è dedicata alla definizione "Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Albumina:

A Ancona L Livorno B Bologna U Udine M Milano I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Proteina presente nel plasma e nella chiara d uovo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una proteina presente nell uovoSono dolci fatti con la chiara d uovoProteina presente nei capelli dell essere umanoDolce di chiara d uovoLo è la voce non chiara