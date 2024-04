La Soluzione ♚ Aminoacidi : proteine = nucleotidi : x La definizione e la soluzione di 3 lettere: Aminoacidi : proteine = nucleotidi : x. DNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Aminoacidi : proteine = nucleotidi : x: Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su DNA ( approfondimento) m sing (chimica) (chimica organica) (biologia) (biochimica) sigla utilizzata per significare l'acido desossiribonucleico; acido nucleico a doppia elica formato da sequenze di coppie di nucleotidi, ognuno dei quali contenente una base azotata, una molecola di desossiribosio ed un gruppo fosfato, ed unito ad un altro mediante legami deboli; ha il compito di fornire le informazioni necessarie per formare l'RNA e le proteine, indispensabili per far funzionare correttamente quasi tutti gli esseri viventi il DNA è in tutte le nostre cellule

il DNA mitocondriale (quello femminile) si trova nei mitocondri, organelli del citoplasma della cellula (senso figurato) Origine, ciò da cui una cosa o una persona proviene Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /,di,nne'a/ Etimologia / Derivazione dall'inglese DeoxyriboNucleic Acid, acido desossiribonucleico Citazione Sinonimi ADN Termini correlati RNA, adenina, citosina, guanina, timina Altre Definizioni con dna; aminoacidi; proteine; nucleotidi; Proteine presenti nel plasma sanguigno; La dieta che vieta carboidrati e proteine in uno stesso pasto;

