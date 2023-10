Lo prepara chi viaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo prepara chi viaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : BAGAGLIO

Significato/Curiosita : Lo prepara chi viaggia

Capitano dell'esercito e quattro compagni scelti dal congresso, si prepara al viaggio vestendosi con gli abiti portati dagli inservienti (da maghi si abbigliano... Volo scelti. ci può anche essere un secondo bagaglio, più leggero e meno ingombrante, il cosiddetto bagaglio a mano, che viene portato personalmente dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo prepara chi viaggia : prepara; viaggia; Un prepara to per la birra; Un gustoso modo di prepara re le cozze; prepara re per la gara; Sa prepara re un Manhattan; Le scienze dei prepara tori sportivi; prepara re il cavallo da montare; prepara infusi e tisane; viaggia no sugli Ufo; Nelle valigie dei viaggia tori; viaggia per piacere; Lo studia il viaggia tore; viaggia no per lavoro; viaggia no senza biglietto; Nave da crociera che viaggia a venti nodi;

