La definizione e la soluzione di 5 lettere: Viaggia affrancata. POSTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La posta elettronica, detta anche email o e-mail (dall'inglese electronic mail) è un metodo per scambiarsi messaggi tramite una rete di computer. Ideato nel 1971 da Ray Tomlinson e originariamente implementato su ARPANET come trasferimento di file, negli anni ottanta e novanta sono stati creati diversi protocolli concorrenti per l'invio e la ricezione della posta elettronica. Su Internet i protocolli usati sono principalmente SMTP, POP e IMAP. In origine i messaggi di posta elettronica erano costituiti solamente da testo, tuttavia è possibile trasferire immagini digitali o altri contenuti multimediali come allegati.

posta f sing

femminile di posto

Sostantivo

posta ( approfondimento) f sing (pl.: poste)

(storia) (diritto) (economia) servizio pubblico o privato col fine di mandare e ricevere lettere, documenti e certificati di pagamento È arrivata la posta

I servizi di rete sociale, messaggistica, photo sharing e video sharing sono gli eredi naturali della posta ufficio postale, poste Andò alla posta per spedire un pacchetto. nel gioco d'azzardo, il premio in palio, la puntata complessiva La posta in gioco era elevata

Voce verbale

participio passato femminile singolare di porre Dalla torre posta sull'altura si dominava tutto il circondario terza persona singolare dell'indicativo di postare seconda persona singolare dell'imperativo presente di postare

Sillabazione

pò | sta

Pronuncia

IPA: /'psta/

Etimologia / Derivazione

dal latino posita, femminile di positus, participio di ponere ossia "porre"

Sinonimi

ufficio postale

corrispondenza

agguato, appostamento, imboscata

(della via Crucis) fermata, sosta

fermata, sosta (in un gioco d’azzardo) scommessa, piatto, puntata, somma, giocata, puglia

scommessa, piatto, puntata, somma, giocata, puglia servizio postale

Parole derivate

appostare, fermo posta, postacelere, postagiro, postale, postazione, postiglione, postino, impostare

Termini correlati