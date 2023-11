La definizione e la soluzione di: Viaggia su rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ELETTROTRENO

Significato/Curiosita : Viaggia su rotaie

Nino rota, all'anagrafe giovanni rota rinaldi (milano, 3 dicembre 1911 – roma, 10 aprile 1979), è stato un compositore italiano, tra i più influenti e... L'elettrotreno è un treno a propulsione elettrica con trazione distribuita, a marcia reversibile, a composizione bloccata (non scindibile fuori da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Viaggia su rotaie : viaggia; rotaie; viaggia affrancata; Lo prepara chi viaggia ; viaggia per piacere; Nave da crociera che viaggia a venti nodi; Un bar per chi viaggia ; Li formano le rotaie ; Ha rotaie in centro; Vi poggiano sopra le rotaie ; rotaie ; Su rotaie in città;

Cerca altre Definizioni