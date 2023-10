La D Avena di tante sigle dei cartoni animati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La D Avena di tante sigle dei cartoni animati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : CRISTINA

Significato/Curiosita : La d avena di tante sigle dei cartoni animati

Cristina d'avena (bologna, 6 luglio 1964) è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana, nota interprete di sigle di cartoni... Significati, vedi cristina (disambigua). cristina è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: cristiana maschili: cristino di seguito si trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

