La Soluzione ♚ La regina scandinava che abbandonò il trono e si fece cattolica

La soluzione di 16 lettere per la definizione: La regina scandinava che abbandonò il trono e si fece cattolica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CRISTINA DI SVEZIA

Curiosità su La regina scandinava che abbandono il trono e si fece cattolica: Gustavo ii adolfo di svezia e della regina maria eleonora del brandeburgo, succedette sul trono all'età di sei anni dopo la prematura scomparsa del genitore... Cristina Augusta di Svezia, o Cristina Alessandra dopo la conversione al cattolicesimo (Stoccolma, 18 dicembre 1626 – Roma, 19 aprile 1689), è stata regina di Svezia dal 1632, ma con pieni poteri solo dal 1642, fino all'abdicazione avvenuta nel 1654. Figlia di re Gustavo II Adolfo di Svezia e della regina Maria Eleonora del Brandeburgo, succedette sul trono all'età di sei anni dopo la prematura scomparsa del genitore. Educata dal potente alto cancelliere Axel Oxenstierna e figlia di uno dei massimi difensori del protestantesimo durante la guerra dei trent'anni, suscitò grande scandalo quando nel 1654, nel pieno di una profondissima crisi ...

