Confronta nelle sigle - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : CFR

Significato/Curiosità : Confronta nelle sigle

La sigla "Cfr" è l'abbreviazione della locuzione latina "confer", che significa "confronta". Viene comunemente utilizzata in ambito accademico o scientifico per indicare che il lettore dovrebbe fare un confronto tra diverse fonti o riferimenti per ottenere una visione più completa o approfondita di un argomento. La sigla "Cfr" viene solitamente seguita da un numero di pagina, un'autore o un'altra informazione che indica dove trovare il riferimento specifico. In sostanza, "Cfr" funge da invito a esplorare ulteriormente le fonti citate per ottenere una prospettiva più ampia e una conoscenza più approfondita dell'argomento trattato.

