Un coniglietto dei cartoni

Cinese

Hanzi

Significato e Curiosità su: Bing è una serie animata britannica prodotta dagli studi di Acamar Films, Brown Bag Films, Tandem Films e Digitales Studios. La serie è basata sui libri di Ted Dewan (pubblicati per la prima volta nel 2003). La serie è stata messa in onda per la prima volta nel 2014 nel Regno Unito sulla rete CBeebies in Italia è stato trasmesso inizialmente su Rai Yoyo e in replica su DeA Junior dal 18 Marzo 2019. Bing è rivolto a bambini da 2 ai 6 anni.

(vai ai composti)

Hanzi tradizionale e semplificato; 7 tratti, radicale 12 ()+5

Pronuncia (pinyin): bing, ji

Significato (come carattere):

soldato

Aggettivo

militare; relativo all'esercito

Pronuncia

pinyin: bing

Sostantivo

soldato arma esercito, truppa (scacchi) "pedone" o "soldato"; una delle pedine dello xiangqi (scacchi tradizionali cinesi)

Pronuncia

pinyin: bing

Etimologia / Derivazione

come carattere, aggregato logico (ideogramma) costituito da ("ascia") e ("mani"): due mani che reggono un'arma

Sinonimi

(soldato): (t.) / (s.) ( junrén )

/ ( ) (arma): ( wuqì ); ( bingqì )

); ( ) (esercito): (t.) / (s.) ( junduì )

/ ( ) (pedone degli scacchi): (zú) (per la precisione, i due caratteri e , solitamente colorati rispettivamente in rosso e nero, indicano la stessa pedina in mano ai due giocatori avversari)

Giapponese

Kanji

(vai ai composti)

Kanji base (Kyoiku kanji) di grado 4; 7 tratti, radicale 12 ()+5

Lettura On: (hei), (hyo)

Lettura Kun: (tsuwamono), (ikusa)

Significato (come carattere):

soldato

Sostantivo

(hiragana , romaji hei)

soldato arma esercito, truppa

Pronuncia

romaji: hei

Sinonimi

(soldato) (, heishi)

Sostantivo

(hiragana , romaji tsuwamono)

arma soldato, guerriero

Pronuncia

romaji: tsuwamono