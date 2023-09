La zuppa d avena per la colazione degli Inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zuppa d avena per la colazione degli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORRIDGE

Significato/Curiosita : La zuppa d avena per la colazione degli inglesi

Alimenti per la colazione come il tipicissimo porridge e i fiocchi d'avena, e non disdegnato nemmeno per alcuni stufati. nel corso della sua storia, la verdura... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi porridge (disambigua). il porridge (detto anche porage, porrige, parritch, ecc., traducibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

