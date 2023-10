Nel calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : DOMINIO TERRITORIALE

Significato/Curiosita : Nel calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altra

Regime, affermando la supremazia del potere esecutivo, trasformando il sistema amministrativo e inquadrando le masse nelle organizzazioni di partito. l'11... Differenti: domini di primo livello nazionali (country-code top-level domain o cctld): usati da uno stato o una dipendenza territoriale e costituiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Nel calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altra : calcio; determina; supremazia; squadre; sull; altra; Nel calcio c è quella laterale; Ha vinto come l Italia quattro Mondiali di calcio ; Messi asso del calcio ; Il Rino allenatore di calcio ; Un calcio del portiere; Uno stile spagnolo di calcio ; Il novantesimo è l ultimo nel calcio ; La parte di spazio determina ta da tre semirette uscenti da un punto; Le ragioni determina nti; determina ti stabiliti; Malattia che determina contrazioni muscolari anomale; determina la parità in una partita a scacchi; determina to risoluto; A tempo indetermina to ma in latino; supremazia di uno stato su un alleato; Assoluta supremazia di uno Stato; supremazia ; L assoluta supremazia di uno Stato; Si dice di Stati che esercitano la supremazia sugli altri; Esercitanti una supremazia ; Predominio, supremazia ; Una delle squadre di Los Angeles nella NBA ing; La tirano due squadre ; Disco di plastica che si lancia in giochi singoli o a squadre ; Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice; Sostenitori entusiasti di squadre sportive; Le sue squadre promosse diventano cadette; La stagione delle squadre di calcio under 19; Materia che si studia sull atlante; La materia che si studia sull 'atlante; Gira sull a torretta della nave; Forma la spettacolare cascata della Frua sull e Alpi; Fanno presa sull e strade ghiacciate; Si poggia sull e braci; È leggera sull acqua; Passaggio da una sponda all altra ; Una pedina sopra l altra ; O l una o l altra in latino; Riscritta in altra lingua; Una proposizione in un altra ; Attraversare una linea con un altra ; In certi balli l una sfiora l altra ;

Cerca altre Definizioni