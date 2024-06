Ha due famose squadre di calcio

: Torino (in piemontese Turin [ty'r], ) è un comune italiano di 846 430 abitanti, capoluogo della regione Piemonte e dell'omonima città metropolitana. Quarto comune italiano per popolazione, Torino è il terzo complesso economico-produttivo del Paese (insieme a Milano e Genova componeva il triangolo industriale, centro dell'industrializzazione su larga scala dell'economia italiana alla fine del XIX secolo, e durante gli anni del boom economico) e costituisce uno dei maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici e culturali d'Italia.

Italiano: Nome proprio: Torino ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) capoluogo della regione Piemonte in Italia, di cui fu capitale nei primi anni di unità nazionale; è la quarta città del paese per numero di abitanti, e la più importante dal punto di vista tecnologico, per aver ospitato per decenni il quartier generale della FIAT. (sport) (calcio) preceduto dall'articolo maschile, indica l'omonima squadra.