La Soluzione ♚ Disseminate di difficoltà La definizione e la soluzione di 4 lettere: Disseminate di difficoltà. IRTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Disseminate di difficolta: La gola del Rastenbach (anche chiamata gola Rastenbach, gola Rastenbachklamm o, più raramente, Gola del Rio Pausa), è una stretta gola che si trova nei pressi di Caldaro sulla Strada del Vino, in Alto Adige. La parte più interessante della gola parte dalla località Castelvecchio (in tedesco Altenburg), e arriva al lago di Caldaro. La gola è tutta percorsa da un caratteristico sentiero, che attraverso scalinate irte e passerelle, segue il corso del Rio Pausa (in tedesco Rastenbach), che scende nella vallata e che dà il nome alla gola. L'area è protetta come biotopo dal 1979. Altre Definizioni con irte; disseminate; difficoltà; Boschetto di mortelle; Zeppe di difficoltà; Dritte per la paura; Con dolore e difficoltà; Lo prepara chi vuole evitare difficoltà;

