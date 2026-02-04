Presta aiuto a scalatori ed escursionisti in difficoltà

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Presta aiuto a scalatori ed escursionisti in difficoltà' è 'Soccorso Alpino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOCCORSO ALPINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Presta aiuto a scalatori ed escursionisti in difficoltà" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Presta aiuto a scalatori ed escursionisti in difficoltà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Soccorso Alpino? Il soccorso alpino è un servizio fondamentale che interviene per assistere coloro che si trovano in difficoltà durante escursioni o arrampicate in montagna. Grazie a squadre specializzate e attrezzature adeguate, garantisce sicurezza e salvataggio in situazioni di emergenza. La presenza di questa struttura permette di affrontare con maggiore serenità le avventure in ambienti montani, offrendo supporto tempestivo e professionale.

Quando la definizione "Presta aiuto a scalatori ed escursionisti in difficoltà" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Presta aiuto a scalatori ed escursionisti in difficoltà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Soccorso Alpino:

S Savona O Otranto C Como C Como O Otranto R Roma S Savona O Otranto A Ancona L Livorno P Padova I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Presta aiuto a scalatori ed escursionisti in difficoltà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

