La Soluzione ♚ Che non presenta difficoltà La definizione e la soluzione di 7 lettere: Che non presenta difficoltà. AGEVOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Aggettivo agevole m e f sing(pl.: agevoli) facile da fare (per estensione) con tante facilitazioni (raro) di luogo con molti comfort a vantaggi Sillabazione a | gé | vo | le Pronuncia IPA: /a'devole/ Etimologia / Derivazione forse deriva di agio Sinonimi comodo, facile, semplice

(di percorso) non faticoso, percorribile, piano

non faticoso, percorribile, piano scorrevole, spianato, favorevole, vantaggioso Contrari disagevole, difficile, complesso, arduo, faticoso

sfavorevole, svantaggioso

complicato, oscuro

duro, ostinato, ribelle, scontroso, selvatico

difficoltoso, malagevole Parole derivate agevolemte Altre Definizioni con agevole; presenta; difficoltà; Privo di difficoltà; Comodo facile; Lo presenta il candidato; Si presenta alla Cassazione; Lo presenta chi ristruttura una azienda in crisi; Con dolore e difficoltà; Zeppe di difficoltà; Lo prepara chi vuole evitare difficoltà; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Che non presenta difficoltà

AGEVOLE

