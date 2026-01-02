Risolta con difficoltà

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Risolta con difficoltà' è 'Decifrata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECIFRATA

Perché la soluzione è Decifrata? Quando un messaggio o un enigma viene compreso dopo aver affrontato ostacoli o complessità, si può dire che è stato interpretato con successo, anche se non senza fatica. La comprensione richiede spesso pazienza e sforzo, ma alla fine si giunge alla conclusione desiderata. In questi casi, si può affermare che la comunicazione o il mistero è stato svelato, portando chiarezza e comprensione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Risolta con difficoltà" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Risolta con difficoltà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Per risolvere la definizione "Risolta con difficoltà", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Risolta con difficoltà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Decifrata:

D Domodossola E Empoli C Como I Imola F Firenze R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Risolta con difficoltà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

