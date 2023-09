Interessa la demografia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interessa la demografia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NATALITÀ

Significato/Curiosita : Interessa la demografia

Dettaglio: demografia d'italia. in italia si parlò della crescita economica come del "miracolo economico italiano", a cui si accompagnò la crescita demografica... Contiene il lemma di dizionario «natalità» wikimedia commons contiene immagini o altri file su natalità gustavo de santis, natalita, in enciclopedia delle scienze...