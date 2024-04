La Soluzione ♚ Una parte della strategia La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una parte della strategia. LOGISTICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Una parte della strategia: La logistica è la disciplina che si occupa di descrivere e studiare il trasporto di merce e prodotti da un luogo all'altro. Il termine deriva dal greco "logikós" () che significa "che ha senso logico", a sua volta derivato da "lógos" (), "parola/discorso" o "ordine". Indice aggregato che valuta la logistica di una nazione è il Logistics Performance Index creato dalla Banca Mondiale nel 2007. Nell'ultima edizione del 2018 (6ª edizione), valuta tutto l'apparato logistico di 160 nazioni nel mondo. Al primo posto è presente la Germania, mentre l'Italia è al 19º posto. Altre Definizioni con logistica; parte; strategia; La città da cui parte la Mille Miglia; Parte muscolosa del braccio; La parte infima; Il diffuso gioco di strategia che simula guerre; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una parte della strategia

LOGISTICA

L

O

G

I

S

T

I

C

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Una parte della strategia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.