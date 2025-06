Un gioco da tavolo di strategia militare nei cruciverba: la soluzione è Risiko

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un gioco da tavolo di strategia militare' è 'Risiko'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISIKO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Risiko più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Risiko.

Perché la soluzione è Risiko? Risiko è un celebre gioco da tavolo di strategia militare in cui i giocatori pianificano attacchi e difese per conquistare territori e continenti. Richiede abilità di pianificazione, diplomazia e tattica, offrendo ore di divertimento e sfida tra amici. È perfetto per chi ama mettere alla prova le proprie capacità di leadership e strategia, rendendo ogni partita unica e avvincente.

R Roma

I Imola

S Savona

I Imola

K Kappa

O Otranto

