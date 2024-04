La Soluzione ♚ Il numero sotto il quale si gela

La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il numero sotto il quale si gela. ZERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Il numero sotto il quale si gela: Lo zero (in arabo , sifr, in ebraico , éfes, in sanscrito , sunya, in greco antico: µd, medèn) è il numero che precede uno e gli altri numeri positivi e segue i numeri negativi. Zero indica la cardinalità dell'insieme vuoto. Se la differenza tra il numero di oggetti in due insiemi è zero, significa che i due insiemi contengono lo stesso numero di elementi. Zero va però distinto da "assenza di valore" poiché si tratta di due concetti diversi: ad esempio se la temperatura è zero, l'acqua ghiaccia (nel caso della gradazione Celsius della temperatura); se manca il dato della temperatura, assenza del valore, nulla si può ...

