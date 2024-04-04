I ripostigli sotto terra

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I ripostigli sotto terra' è 'Cantine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANTINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I ripostigli sotto terra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I ripostigli sotto terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cantine? Le cantine sono spazi sotterranei utilizzati per conservare alimenti, bevande o altri oggetti. Sono ambienti freschi e umidi, ideali per mantenere a lungo la qualità di vino, conserve e altri prodotti. Spesso si trovano sotto alle case o edifici, accessibili tramite scale o porte esterne. La loro funzione principale è proteggere il contenuto dalle variazioni di temperatura e luce, garantendo una conservazione ottimale nel tempo. Le cantine rappresentano un elemento tradizionale di molte abitazioni.

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I ripostigli sotto terra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cantine

Se la definizione "I ripostigli sotto terra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I ripostigli sotto terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cantine:

C Como A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I ripostigli sotto terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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