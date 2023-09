Non lo fa l astenuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo fa l astenuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOTARE

Significato/Curiosita : Non lo fa l astenuto

266 sì, 220 no e 1 astenuto) il rendiconto generale del bilancio dello stato. viene inoltre approvata (con 254 sì, 201 no e 1 astenuto) la legge di assestamento... Hanno facoltà di votare a domicilio. i degenti in ospedale possono fare richiesta, entro il terzo giorno antecedente le elezioni, di votare nel luogo di ricovero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023



