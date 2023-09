Andare alle urne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andare alle urne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOTARE

Significato/Curiosita : Andare alle urne

5 gennaio 2012, quale successore di bruce golding: decise però di andare alle urne nelle elezioni generali del 29 dicembre 2011 al fine di legittimare... Hanno facoltà di votare a domicilio. i degenti in ospedale possono fare richiesta, entro il terzo giorno antecedente le elezioni, di votare nel luogo di ricovero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

