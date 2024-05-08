Recarsi alle urne

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Recarsi alle urne' è 'Votare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOTARE

Perché la soluzione è Votare? Votare rappresenta il gesto di recarsi alle urne per esprimere il proprio voto durante le elezioni. È un atto fondamentale della democrazia che permette ai cittadini di partecipare attivamente alla scelta dei propri rappresentanti e delle politiche pubbliche. Attraverso questa azione si contribuisce a modellare il futuro del paese e a mantenere viva la rappresentanza popolare. La partecipazione elettorale è un diritto che rafforza il sistema democratico e il senso di responsabilità civica di ogni individuo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recarsi alle urne". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Recarsi alle urne nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Votare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Recarsi alle urne" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recarsi alle urne" conferma che la soluzione 'Votare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Votare

V Venezia O Otranto T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recarsi alle urne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Votare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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