La aspettano tutti d estate - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : VACANZA

Significato/Curiosita : La aspettano tutti d estate

Che li aspettano in barca per una serata. rimasti chiusi in ascensore telefonano annunciando il ritardo e finiscono per litigare e troncare la loro tresca... vedi vacanza (disambigua). disambiguazione – "vacanze" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vacanze (disambigua). la vacanza è un periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La aspettano tutti d estate : aspettano; tutti; estate; I buoni clienti se ne aspettano uno di riguardo; I secondi lo aspettano sempre all angolo; Molti aspettano che cada dal cielo; Si snoda tra i viaggiatori che aspettano i bagagli; Le fanno quelli che aspettano ; Balla in discoteca davanti a tutti ; Libro liturgico che elenca tutti i santi; Ce ne sono di tutti i colori; Nei confronti di tutti : omnes lat; tutti gli altri lo seguono; Il santo che dà nome a un estate fuori tempo; Si fa sentire in piena estate ; Una festa in piena estate ; Dardeggia in estate ; Il Santo dell estate novembrina;

