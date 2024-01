La Soluzione ♚ Soffoca in estate

La definizione e la soluzione di: Soffoca in estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soffoca in estate: Assumeva in sé la corona napoletana (al di qua del faro) come ferdinando iv e quella siciliana (di là del faro) come ferdinando iii, riunì in un'unica... Italiano Sostantivo Curiosità su: Assumeva in sé la corona napoletana (al di qua del faro) come ferdinando iv e quella siciliana (di là del faro) come ferdinando iii, riunì in un'unica... afa f sing (meteorologia) aria opprimente e calda che rende difficoltosa la respirazione Sillabazione à | fa Pronuncia IPA: /'afa/ Etimologia / Derivazione voce onomatopeica Sinonimi aria calda, aria soffocante, aria greve, calore, calura, afosità, umidità

(senso figurato) oppressione, fastidio, noia, tedio Contrari fresco, frescura, refrigerio

Altre risposte : afa; soffoca; estate;

La soffoca il despota; Se è pesante si soffoca ; L estate a Marsiglia; L estate per i Francesi;