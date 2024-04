La Soluzione ♚ Lo diventa l applauso che si conclude con tutti in piedi

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo diventa l applauso che si conclude con tutti in piedi. OVAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Lo diventa l applauso che si conclude con tutti in piedi: L'ovazione (in latino ovatio) o piccolo trionfo (in greco pe aµß) era una cerimonia in cui nell'antica Roma venivano resi gli onori ad un generale vittorioso. Anche se aveva minor rilievo del trionfo, la cerimonia non era di fatto meno solenne. Il termine, riferito ad eventi contemporanei o comunque non avvenuti nell'antichità, indica un'espressione pubblica di consenso, entusiasmo e di ammirazione, in cui un insieme di persone applaude in modo prolungato ed esulta gridando di gioia.

