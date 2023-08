Una festa per lo scolaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una festa per lo scolaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VACANZA

Significato/Curiosita : Una festa per lo scolaro

Grande festa: la storica pastasciutta antifascista di casa cervi. si è venuta a creare anche una rete delle pastasciutte antifasciste con una serie di... vedi vacanza (disambigua). disambiguazione – "vacanze" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vacanze (disambigua). la vacanza è un periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una festa per lo scolaro : festa; scolaro; Una festa priva di brio; Città siciliana con la festa di Sant Agata; Improvvisa manifesta zione di collera; Lo è una donna capace di dare brio alla festa ; Infesta i castelli abbandonati; Nell astuccio dello scolaro ; Lo è il bravo scolaro ; Il voto dell insuffcienza assoluta allo scolaro indisciplinato; Articolo per scolaro ; Vi si siede lo scolaro ;

Cerca altre Definizioni