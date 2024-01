La definizione e la soluzione di: Lo aspettano in un celebre dramma di Beckett. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aspettando Godot (in francese En attendant Godot; in inglese Waiting for Godot) è un'opera teatrale di Samuel Beckett.

Dramma associato al cosiddetto teatro dell'assurdo e costruito intorno alla condizione dell'attesa: Vladimiro e Estragone aspettano Godot mentre cresce un'intensa disperazione.

Aspettando Godot è un'opera teatrale che venne scritta da Beckett verso la fine degli anni quaranta. Fu pubblicato in lingua francese nel 1952, cioè dopo la seconda guerra mondiale, in un'epoca post-atomica. La prima rappresentazione si tenne a Parigi nel 1953 al Théâtre de Babylone sotto la regia di Roger Blin, che per l'occasione rivestì anche il ruolo di Pozzo. Nel 1954, Beckett – autore irlandese di nascita – tradusse l'opera in inglese.