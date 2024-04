La Soluzione ♚ Individui del luogo La definizione e la soluzione di 9 lettere: Individui del luogo. ABORIGENI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Individui del luogo: Gli aborigeni australiani sono un insieme di popoli indigeni dell'Australia che, prima dell'arrivo dei colonizzatori bianchi nel continente, erano stanziati nelle regioni più fertili in piccoli gruppi nomadi, vivendo di caccia, pesca e raccolta. Il termine venne usato dai primi colonizzatori delle terre australiane alla fine del XVIII secolo per indicare la popolazione indigena ivi insediatisi e con la quale si erano subito scontrati. Gli aborigeni australiani non erano un gruppo omogeneo e il numero degli aborigeni australiani antecedente all'arrivo dei bianchi non è noto, ma sicuramente non era elevato. Le stime sono tra i 300.000 e gli ... Altre Definizioni con aborigeni; individui; luogo; Spregevoli individui che riferiscono fatti segreti; Individui in carne e ossa; Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani; Luogo di detenzione; In questo luogo; Cerca altre soluzioni cruciverba

ABORIGENI

