Viene chiamata anche leone marino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene chiamata anche leone marino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTARIA

Significato/Curiosita : Viene chiamata anche leone marino

leone di caprera (goletta). una delle grotte di lentiscelle è stata temporaneamente adibita a piccolo museo all'aperto dov'è stato esposto il leone di... Il leone marino sudamericano o leone marino meridionale (otaria flavescens, in passato otaria byronia) è un leone marino che vive lungo le coste cilene... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

