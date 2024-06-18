La pianta conosciuta anche come dente di leone

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La pianta conosciuta anche come dente di leone' è 'Tarassaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARASSACO

Perché la soluzione è Tarassaco? Il tarassaco è una pianta erbacea perenne molto diffusa nei prati e nei campi. Caratterizzato da foglie basali di forma lanceolata e da fiori singoli di colore giallo acceso, si distingue per la sua capacità di crescere in ambienti vari. La sua presenza è spesso segnalata come indicatore di terreni disturbati o non coltivati. Le sue parti sono utilizzate in erboristeria per le proprietà depurative e digestive. Il tarassaco è un esempio di pianta spontanea apprezzata anche in cucina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pianta conosciuta anche come dente di leone". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La pianta conosciuta anche come dente di leone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tarassaco

Per risolvere la definizione "La pianta conosciuta anche come dente di leone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pianta conosciuta anche come dente di leone" conferma che la soluzione 'Tarassaco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tarassaco

T Torino A Ancona R Roma A Ancona S Savona S Savona A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pianta conosciuta anche come dente di leone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tarassaco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nome botanico della pianta detta dente di leoneLa pianta officinale detta anche dente di leoneGenere di piante a cui appartiene il dente di leonePianta officinale con fiori detti denti di leonePianta spinosa