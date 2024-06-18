Località lombarda chiamata Città Giardino

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Località lombarda chiamata Città Giardino' è 'Varese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VARESE

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Perché la soluzione è Varese? Varese è una città situata nella regione Lombardia, famosa per il suo carattere di città giardino. Questo termine si riferisce a un'area urbana progettata con ampi spazi verdi, parchi e giardini per favorire il benessere dei suoi abitanti. La presenza di numerosi spazi verdi e un'urbanistica attenta alla natura rendono Varese un esempio di città che integra natura e sviluppo urbano. La sua posizione e il suo patrimonio naturale la rendono un luogo di particolare interesse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Località lombarda chiamata Città Giardino". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Località lombarda chiamata Città Giardino nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Varese

In presenza della definizione "Località lombarda chiamata Città Giardino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Località lombarda chiamata Città Giardino" conferma che la soluzione 'Varese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Varese

V Venezia A Ancona R Roma E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Località lombarda chiamata Città Giardino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Varese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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