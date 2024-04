La Soluzione ♚ Toma a chi lo lancia

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Toma a chi lo lancia. BOOMERANG Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Toma a chi lo lancia: Il boomerang o bumerang è uno strumento da lancio, tipicamente costruito con sezioni di profilo alare e progettato per ruotare attorno a un asse perpendicolare alla direzione del suo volo. Un boomerang che ritorna è progettato per tornare al lanciatore, mentre un boomerang che non ritorna è progettato come un'arma per lanciare dritto. Ha la sua origine in primitive armi da lancio usate dagli aborigeni australiani per la caccia e in guerra. La forma dei boomerang è sottile e ricurva, e conferisce al boomerang proprietà aerodinamiche che influiscono sulla sua traiettoria e sul suo movimento in aria: mentre è in volo, il boomerang ruota su ...

