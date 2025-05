Chi lo lancia lo riprende nei cruciverba: la soluzione è Boomerang

BOOMERANG

Curiosità e Significato di "Boomerang"

La parola Boomerang è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boomerang.

Perché la soluzione è Boomerang? Il termine boomerang si riferisce a un oggetto aerodinamico che, se lanciato correttamente, torna indietro verso chi lo ha lanciato. Originario delle tradizioni aborigene australiane, il boomerang è spesso utilizzato non solo come strumento di caccia, ma anche per il divertimento. Questo concetto si è esteso anche in senso figurato, indicando situazioni in cui le azioni di una persona tornano a influenzarla, spesso in modo imprevisto.

Azione che si ritorce contro chi l ha compiutaArma usata dagli aborigeni australianiToma a chi lo lanciaSi lancia con lo sguardoChi lo lancia è in pericoloLo lancia la nave in pericolo

Come si scrive la soluzione Boomerang

Se "Chi lo lancia lo riprende" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

O Otranto

O Otranto

M Milano

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

