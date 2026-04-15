Si lancia per sport

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si lancia per sport' è 'Disco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISCO

Perché la soluzione è Disco? Un disco è un oggetto rotondo e piatto che viene lanciato con l'intento di superare determinate distanze o raggiungere obiettivi specifici. Questo gesto, praticato come attività sportiva, richiede abilità e precisione nel lancio, spesso accompagnato da tecniche precise. La sua forma e il suo peso sono studiati per consentire un volo stabile e controllato. La competizione si svolge cercando di ottenere la distanza o la precisione desiderata, rendendo il lancio di un disco un esercizio di abilità e concentrazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si lancia per sport". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si lancia per sport nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Disco

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si lancia per sport" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si lancia per sport" conferma che la soluzione 'Disco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Disco

D Domodossola I Imola S Savona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si lancia per sport" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Disco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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