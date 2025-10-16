Lo lancia chi gioca a rimbalzello nei cruciverba: la soluzione è Sasso

SASSO

Curiosità e Significato di Sasso

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si lancia con lo sguardoChi lo lancia è in pericoloChi lo lancia lo riprendeLo sportivo che quando gioca scende a reteLo lancia la nave in pericolo

Come si scrive la soluzione Sasso

Hai davanti la definizione "Lo lancia chi gioca a rimbalzello" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 5 lettere della soluzione Sasso:
S Savona
A Ancona
S Savona
S Savona
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O I L C

