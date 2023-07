Lo lancia la nave in pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo lancia la nave in pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SOS

Significato/Curiosità : Lo lancia la nave in pericolo

"SOS" è un segnale di soccorso internazionale utilizzato per indicare che una nave o un individuo si trova in pericolo e ha bisogno di assistenza immediata. Il termine "SOS" è stato scelto per la sua facilità di comprensione in tutte le lingue e il suo riconoscimento universale come segnale di emergenza. Viene trasmesso utilizzando il codice Morse, rappresentato da tre segnali corti, seguiti da tre segnali lunghi, e nuovamente da tre segnali corti. Questo segnale viene captato dalle stazioni di soccorso e da altre navi, che dovrebbero intervenire per fornire assistenza. L'SOS è un simbolo di richiesta di aiuto immediato e di speranza per la salvezza in situazioni di emergenza marittima.

