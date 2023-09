Preparati come maionese e ketchup - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparati come maionese e ketchup. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALSE

Significato/Curiosita : Preparati come maionese e ketchup

Degli stati uniti d'america. il ketchup, miscelato con la maionese, può essere utilizzato per fare la salsa rosa. il ketchup può contenere degli additivi;... Norma ragù napoletano dalle salse base si fanno le salse di derivazione, che sono di due tipi: salse bianche composte e salse brune composte. derivate dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

