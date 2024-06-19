Intingoli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Intingoli' è 'Salse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALSE

Perché la soluzione è Salse? Le salse sono condimenti liquidi o cremosi utilizzati per insaporire piatti diversi, arricchendo il gusto e la consistenza. Si preparano con vari ingredient e si versano su carne, pesce, verdure o pasta. Grazie alla loro versatilità, le salse migliorano l'esperienza culinaria, offrendo un tocco di sapore in più. Sono presenti in molte cucine del mondo, adattandosi a molte ricette e preferenze.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intingoli" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intingoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Intingoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Salse

Quando la definizione "Intingoli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intingoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Salse:

S Savona A Ancona L Livorno S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intingoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

