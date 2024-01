La Soluzione ♚ Preparati per la gara

La definizione e la soluzione di: Preparati per la gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Preparati per la gara: Malus di -10 punti. per la gara di puntata, invece, le coppie si sfidano su un ballo preparato precedentemente col proprio maestro per ottenere il punteggio... Curiosità su: Malus di -10 punti. per la gara di puntata, invece, le coppie si sfidano su un ballo preparato precedentemente col proprio maestro per ottenere il punteggio... Antonio La Torre (Manfredonia, 1º dicembre 1956) è un allenatore di atletica leggera italiano specializzato nella marcia. Italiano Aggettivo, forma flessa allenati m pl plurale di allenato Voce verbale allenati participio passato maschile plurale di allenare Sillabazione al | le | nà | ti Etimologia / Derivazione vedi allenare Sinonimi abituati, addestrati, esercitati, preparati, pronti

Altre risposte alla domanda Preparati per la gara: allenati; preparati; gara;

preparati come maionese e ketchup; preparati dal computer; Una gara fra scacchisti; Partecipa alla gara ma senza aspirazioni di premi;