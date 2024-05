La Soluzione ♚ Il sale che si attacca alla pelle del bagnante La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SALSEDINE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SALSEDINE

Significato della soluzione per: Il sale che si attacca alla pelle del bagnante La salsedine è la presenza di sali solubili in un qualsiasi mezzo (acqua, aria, terreno) in quantità tali da produrre effetti macroscopici come, ad esempio, l'aumento del potenziale osmotico. Per estensione s'indica come salsedine il caratteristico odore prodotto dall'aerosol marino. Fra i sali che compongono la salsedine ha un posto di primo piano il cloruro di sodio, perché quello più comune, soprattutto vicino ai mari (dove è il più presente).

