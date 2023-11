La definizione e la soluzione di: russa: verdure con la maionese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INSALATA

Significato/Curiosita : Russa: verdure con la maionese

È costituita da verdure lessate, patate tagliate a dadini, piselli, carote, sottaceti e uova sode, il tutto condito con salsa maionese. ne esistono numerose... È costituita dalessate, patate tagliate a dadini, piselli, carote, sottaceti e uova sode, il tutto conditosalsa. ne esistono numerose... L'insalata indica genericamente diversi vegetali commestibili le cui foglie si possono mangiare crude e variamente condite; il termine designa anche preparazioni composte da più ingredienti, solitamente da verdure in foglia crude più o meno sminuzzate, caratterizzate dal fatto di essere condite a crudo e mescolate solitamente con una miscela di sale da cucina e olio d'oliva e/o aceti o spremuta di limone e/o altri ingredienti opzionali come pepe, origano, aglio, prezzemolo, rafano e altre spezie aromatiche fresche o essiccate ma anche con lievito alimentare e salse crude varie, come quella di semi di senape. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

